Nel corso del post-partita su Sky sono emersi nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Maksimovic, colpito involontariamente alla caviglia dal compagno di squadra Koulibaly.

“È stato colpito in maniera fortuita da Koulibaly, sembra una forte contusione. È uscito molto dolorante e con uno sguardo non troppo rassicurante. Domani ci saranno comunque i controlli per valutare le sue condizioni”.