Cengiz Under nel mirino della Juve: i bianconeri sfidano il Napoli per il turco

Come riportato dai colleghi de Il Messaggero, la Juventus ha messo nel mirino Cengiz Under per sostituire il probabile partente Douglas Costa.

Complici i tanti infortuni del brasiliano, se dovessero arrivare offerte significative, la Juventus potrebbe pensare alla cessione; il profilo individuato per sostituirlo è quello di Under.

Obiettivo dichiarato del Napoli, il classe 1997 è ora finito sotto i riflettori bianconeri: è dunque sfida a due per il turco di proprietà della Roma.