DALLA SPAGNA – Torna l’incubo Coronavirus in casa Real: Mariano Diaz positivo ma asintomatico

Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per svelare il nome del giocatore positivo al Coronavirus in casa Real Madrid.

Il nome è quello di Mariano Diaz: positivo al tampone ma asintomatico che ora è in isolamento in casa propria.

Torna l’incubo Coronavirus in Spagna anche nel calcio: situazione da monitorare anche in vista della sfida di ritorno tra Napoli e Barcellona al Camp Nou.