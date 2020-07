Inter-Napoli si sta disputando in questo momento allo stadio Meazza di San Siro e vede i padroni di casa vincere per 2-0.

Al 84′ minuto di gioco una graditissima sorpresa per i tifosi azzurri. Kevin Malcuit torna in campo dopo mesi dall’infortunio al ginocchio rimediato lo scorso ottobre. Può essere un ritorno chiave soprattutto in vista della sfida Champions. Il terzino è entrato in campo al posto di Hysaj.