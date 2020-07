HIGHLIGHTS INTER NAPOLI – Il match tra Inter e Napoli disputatosi allo stadio Meazza di San Siro si è appena concluso con la vittoria dei padroni di casa per due reti a zero. Una partita non troppo entusiasmante e priva di grandi colpi di scena, un Napoli che non ha giocato male ma che non è riuscito a concludere in porta. Il match si sblocca all’undicesimo minuto del primo tempo grazie ad una rete di D’Ambrosio. Ci pensa poi Lautaro Martinez a metterci il punto nella ripresa, al 74′. C’è stata tuttavia una gradita sorpresa per i tifosi azzurri che hanno potuto vedere Malcuit calpestare nuovamente il terreno di gioco dopo l’infortunio dello scorso ottobre.

Malcuit di nuovo in campo dopo l’infortunio!

Al 84′ minuto di gioco una graditissima sorpresa per i tifosi azzurri. Kevin Malcuit torna in campo dopo mesi dall’infortunio al ginocchio rimediato lo scorso ottobre. Può essere un ritorno chiave soprattutto in vista della sfida Champions. Il terzino è entrato in campo al posto di Hysaj.

HIGHLIGHTS INTER NAPOLI, IL VIDEO

Ecco il video della sintesi della gara tra Inter e Napoli terminata 2-0 allo Stadio Meazza di San Siro.

INTER-NAPOLI, IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva (60′ Godin), Barella, Brozovic, Biraghi (79′ Young); Borja Valero (88′ Eriksen); Lukaku (88′ Moses), Sanchez (60′ Lautaro Martinez). A disp.: Agoume, Berni, Esposito, Padelli, Pirola, Ranocchia, Skriniar. All.: Conte.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj (83′ Malcuit), Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (64′ Ghoulam); Demme, Elmas, Zielinski (64′ Allan); Politano (75′ Lozano), Milik (83′ Callejon), Insigne. A disp.: Di Lorenzo, Karnezis, Lobotka, Luperto, Ospina, Ruiz, Younes. All.: Gattuso.

ARBITRO: Valeri di Roma.

MARCATORI: 11′ D’Ambrosio (I), 73′ Lautaro Martinez (I)

NOTE: Ammoniti: Brozovic, Barella, Biraghi, Sanchez (I); Lozano (N). Recupero: 4′ e 6′.