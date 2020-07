De Magistris: “Scudetto vinto da Sarri? Sinceramente queste non le considero neanche partite, sembrano allenamenti”

Il Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha parlato ai microfoni di SpazioNapoli al termine della conferenza stampa di presentazione del Napoli Femminile. Di seguito, le parole del sindaco:

“Napoli sempre di più città dello sport, sempre più sport al femminile. Siamo felici e sosterremo questo progetto mettendo a disposizione gli impianti ristrutturati per le Universiadi”

“Noi sullo sport abbiamo fatto tantissimo, la dimostrazione è che questa squadra avrà un impianto sportivo dedicato in cui si potranno allenare e fare competizioni calcistiche. Il comune di Napoli è stato sempre vicino ai progetti, ci interessa seguire giorno dopo giorno, l’impegno, la passione ed i successi delle donne e gli uomini di sport della nostra città. Le Universiadi hanno significato una svolta per essere più competitivi”

“Il calcio senza spettatori non è calcio, è allenamento. Mi auguro che per settembre si torni negli stadi. Mi aspetto un grande calore anche per queste ragazze per arrivare in alto. Abbiamo meno risorse economiche delle altre città ma il cuore grande di Napoli non ha limiti”

“Scudetto vinto da Sarri? Confesso con sincerità: per me queste partite, non sono partite. L’unica partita che ho visto e seguito con partecipazione è stata la finale di Coppa Italia, per il resto ho difficoltà a vederle. Giocare senza spettatori non ha senso per me. Specie quando le discoteche sono aperte e sono tutti ammassati ed allo stadio non ci si può andare nemmeno in piccola parte”

“Mi auguro che a settembre si torni negli stadi. Un giocatore quando va allo stadio deve sentire il tifo, i tifosi del Napoli poi lo sanno benissimo cosa significa tifare”

“Dal Napoli maschile abbiamo avuto segnali positivi, mi aspetto concentrazione. Gattuso ha fatto un bel lavoro durante questa fase delicata, mi aspetto un Napoli al meglio per il nuovo campionato. Sempre forza Napoli, mai mollare. Chi molla ha già perso”.