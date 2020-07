Venerato: “Carnevali chiede 40 milioni per Boga: Napoli e Borussia su di lui. Milik alla Juve e Romero al Napoli solo se andrà via Koulibaly”

Nel corso di Radio Goal, programma radiofonico a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, collega ed esperto di calciomercato. Di seguito, le sue parole:

“Il Sassuolo è una bottega cara. Il Napoli, a febbraio, fece un offerta per Boga e Berardi di 50 milioni di euro, per il Sassuolo erano pochi. Per Boga il Napoli ha offerto 25 milioni più Younes, c’è stato il no di Carnevali, ma il sì di De Zerbi”.

“Carnevali nella terzultima assemblea di Lega ha detto a De Laurentiis che non sono intenzionati a vendere Boga, ma se dovesse succedere, perché il ragazzo può palesare un mal di pancia, ci vogliono 40 milioni più 5 di bonus“.

“Un altro club che fa sul serio per Boga è il Borussia Dortmund. Disposto ad arrivare a 4 milioni di euro di stipendio. Il Napoli offre 2,5 milioni di euro ma potrebbe fare un piccolo passo avanti”.

“Per quanto riguarda Milik e la Juventus: Bernardeschi ha cambiato agente, ma restano i contratti d’immagine firmati con la Roc Nation. Il Napoli quindi deve fare una valutazione economica. Pellegrini non intriga, Romero non dispiace ovemai il Napoli dovesse cedere Koulibaly“.