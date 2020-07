De Maggio: “Se Allan divorzierà dagli azzurri, il preferito è Veretout”

Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Radio Goal, un programma radiofonico a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, le parole del collega:

“Se Allan divorzierà dagli azzurri, il preferito è Veretout”. Queste le parole del direttore della Radio ufficiale del Napoli che dà per scontato Veretout in azzurro se Allan dovesse andar via.

Il Napoli è da molto tempo interessato a Veretout ed Allan è finito prepotentemente sotto i riflettori dell’Everton di Ancelotti: per ora non ci sono le giuste cifre sul banco che possano convincere il patron azzurro a cedere il brasiliano, ma il Napoli ha ben chiaro il nome del sostituto.

Da aggiungere, inoltre, le parole del collega che si è concentrato anche su Malcuit, il quale ha offerte in Italia dalla Roma e dalla Sampdoria.