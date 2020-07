ADL: “Con la Figc stiamo lavorando ai playoff e playout per spezzare il dominio Juve degli ultimi 9 anni”

Il giornalista Dario Sarnataro tramite un post su Instagram ha riportato le recenti dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis rilasciate in diretta telefonica in occasione della presentazione del libro “Interrompo dal San Paolo” scritto da 20 giornaliste.

Il patron azzurro ha parlato dello Scudetto e di riforme FIGC: “Oggi ho parlato con amici di Maradona: sono stati anni mitici a Napoli, una città che esalta e ama. Speriamo di riuscire a vincere uno scudetto nei prossimi anni, ma non è facile. Con la Federcalcio stiamo provando percorrere la strada dei play off e dei play out per spezzare la continuità penalizzante degli ultimi 9 anni”.