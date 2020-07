Enrico Varriale, giornalista RAI, ha commentato la prestazione del Napoli contro il Sassuolo. Queste le sue parole condivise sui social:

“Svagato e poco concreto in zona gol il Napoli supera il Sassuolo cui vengono annullati (giustamente) ben 4 gol.Come prova generale per il Barcellona i segnali non sono confortanti. In gol Hysaj e Allan che forse al Camp Nou, vista la forma di Fabian, potrebbe essere titolare”.

