Napoli-Sassuolo, infortunio Manolas: sostituito per un forte trauma contusivo al costato

AGGIORNAMENTO ORE 00:10 – Secondo quanto comunicato dal Napoli, Manolas è stato sostituito per un forte trauma contusivo al costato.

Al 58′ di Napoli-Sassuolo guai in difesa per il Napoli. Manolas non ce la fa a proseguire, manda la palla in fallo laterale e si accascia sul terreno di gioco.

Pronto a sostituirlo il compagno di squadra Maksimovic, che entra immediatamente in campo.

Manolas esce dal campo contrariato e dolorante, con una borsa del ghiaccio sul costato, sulla la parte sinistra del torace. Molto probabilmente si tratta del risultato della botta subita nel corso del primo tempo, quando il difensore azzurro si era scontrato duramente con un avversario.