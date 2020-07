HIGHLIGHTS NAPOLI SASSUOLO – Gli azzurri conquistano altri tre punti battendo il Sassuolo al San Paolo per due reti a zero, nella partita valida per la 36^ giornata di Serie A. E’ Hysaj ad aprire il match, segnando il gol dell’1-0, il primo in Serie A e con indosso la maglia del Napoli. Il Sassuolo ci prova, segnando ben due reti nel corso del primo tempo che però vengono entrambe annullate per fuorigioco. La storia si ripete nella ripresa, con altre due reti annullate ai neroverdi: un vero e proprio record! La partita si chiude con un gol di Allan al 90′-3′ che decreta la fine del match.

Pazzesco: quattro gol annullati al Sassuolo per fuorigioco! Record per De Zerbi

Il Sassuolo, solo durante questa partita, ha subito l’annullamento di ben quattro gol per fuorigioco. Due a Djuricic, uno a Caputo e uno a Berardi.

Si tratta di un vero e proprio record di gol annullati per De Zerbi!

Mertens ammonito al 70′, era già diffidato: salterà l’Inter!

Il Napoli perde una pedina importante contro l’Inter, Dries Mertens non giocherà la prossima partita contro i nerazzurri.

Il belga è stato ammonito al 70′ per aver protestato con l’arbitro in seguito ad un fallo. Già diffidato, salterà il match di San Siro.

HIGHLIGHTS NAPOLI SASSUOLO, IL VIDEO

Ecco il video della sintesi della gara tra Napoli e Sassuolo terminata 2-0 al San Paolo di Napoli.

CLICCA QUI per vedere gli highlights del match tra Napoli e Sassuolo!

NAPOLI-SASSUOLO, IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas (15′ st Maksimovic), Koulibaly, Hysaj; Zielinski (34′ st Elmas), Lobotka, Ruiz (35′ st Allan); Callejon (23′ st Politano), Milik (22′ st Mertens), Insigne. A disposizione: Meret, Malcuit, Demme, Lozano, Luperto, Ghoulam, Younes. Allenatore: Gattuso

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Müldür (1′ st Toljan), Ferrari, Marlon, Rogerio (43′ st Manzari); Traoré (28′ st Raspadori), Magnanelli, Locatelli (39′ st Kyriakopoulos); Djuricic (38′ st Haraslin); Berardi, Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Peluso, Magnani, Piccinini, Ghion, Mercati. Allenatore: De Zerbi

ARBITRO: Aureliano di Bologna

MARCATORI: 8′ pt Hysaj, 49′ st Allan

NOTE: Annullati per fuorigioco due gol di Djuricic (S) al 32′ pt e al 37′ pt, un gol di Caputo (S) al 4′ st e un gol di Berardi (S) al 16′ st. Ammoniti: Mertens (N); Berardi, Djuricic (S). Recupero: 3′ pt e 6′ st