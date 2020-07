Al 79′ di Napoli-Sassuolo un altro azzurro è stato costretto ad uscire dopo aver accusato dei fastidi, si tratta di Piotr Zielinski. L’azzurro non ce l’ha fatta a continuare e all’uscita dal campo ha zoppicato vistosamente.

I compagni di squadra hanno messo la palla in fallo laterale per consentire a Gattuso di effettuare il cambio. Al suo posto entra in campo Elmas.