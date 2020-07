Diletta Leotta questo pomeriggio ha effettuato le prove di rito al San Paolo, prima della sfida di questa sera contro il Sassuolo. La giornalista di DAZN per l’occasione si è cimentata in una personalissima interpretazione di “Abbracciame” di Andrea Sannino. La sua esibizione canora è stata immortalata in un video condiviso sui social!

