Pazzesco: quattro gol annullati al Sassuolo per fuorigioco! Gattuso infuriato con la squadra

Napoli-Sassuolo si sta disputando in questo momento al San Paolo e vede ancora gli azzurri condurre il match per 1 rete a zero, la prima segnata da Hysaj in maglia azzurra.

La gara contro i neroverdi si sta rivelando una partita colma di sorprese. Il Sassuolo, solo durante questa partita, ha subito l’annullamento di ben quattro gol per fuorigioco. Due a Djuricic, uno a Caputo e uno a Berardi.

Nonostante il pericolo scampato per gli azzurri, è innegabile la difficoltà della difesa nel corso di questa partita. La cosa non è piaciuta nemmeno a Gattuso che si è infuriato con la squadra per l’atteggiamento tenuto in campo.

Si tratta di un vero e proprio record di gol annullati per De Zerbi!