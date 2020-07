AGGIORNAMENTO ore 15:00 – Ribadisce la radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, che – seppur virtualmente chiusa la trattativa che porterà Victor Osimhen al Napoli – il tweet dell’ufficialità consueto di Aurelio De Laurentiis non arriverà nella giornata di oggi.

OSIMHEN NAPOLI – Ormai sembra davvero fatta! È quasi ufficiale l’affare che porterà a Napoli il centravanti nigeriano 21enne Victor Osimhen, che arriverà alle pendici del Vesuvio dal Lille. Secondo quanto riferito in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo quest’oggi, prima dall’amico giornalista del calciatore Oma Akatugba e dallo stesso entourage del centravanti poi, ormai è questione di ore, forse di minuti, parlare dell’ufficialità dell’affare! Di seguito, in breve dal profilo Twitter ufficiale di RPN, le dichiarazioni brevi rilasciate in onda:

🔴📢 @omaakatugba: "#Victor mi ha già mandato la foto che verrà utilizzata per dare l'ufficialità del suo passaggio al #Napoli. Non posso pubblicarla, ma posso dirvi una cosa: #Victor vuole diventare una leggenda per i napoletani. Vuole seguire le orme di #Cavani!". pic.twitter.com/tt0kbp6ZTy — Radio Punto Nuovo (@radiopuntonuovo) July 25, 2020