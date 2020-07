Carnevali: “La nostra politica è mantenere i big. Boga è ambito da tanti club non c’è solo il Napoli, vogliamo tenerlo”

Il DS del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Sassuolo:

“La politica della società è mantenere i big. Il Sassuolo in questi anni vuole crescere e migliorarsi e per fare questo devi tenere i giocatori importanti. Il nostro obiettivo per la prossima stagione è questo, ma credo che anche i giocatori siano d’accordo a sposare questo percorso di crescita con noi“.

“Bisogna cercare di trovare la giusta modalità per cercare di fare la cosa più giusta. Menomale che Boga è nel mirino di tanti club, non solo del Napoli. La nostra volontà è quella di tenerlo, ma non c’è soltanto Boga, abbiamo tante richieste per tanti giocatori diversi”.