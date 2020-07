Benevento, ecco Glik! Il difensore ex Torino sarà in Italia lunedì per le visite mediche

La notizia è arrivata qualche minuto fa, dalla nota testata nazionale de Il Corriere dello Sport: il Benevento, che nel frattempo continua a pianificare la prossima Serie A, sarebbe ormai davvero vicino a chiudere l’operazione Kamil Glik. È fatta, ormai, per l’acquisto dell’esperto centrale difensivo ex Torino: il 32enne sarà lunedì in Italia per sostenere i test medici.

Dopo la “delusione” Loic Remy, con l’accordo per l’attaccante saltato a causa dei alcuni problemi emersi durante le visite mediche dell’attaccante francese, il patron Vigorito è pronto a consolare mister Inzaghi con un altro acquisto di spessore.