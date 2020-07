Osimhen con la maglia del Napoli su Instagram: arriva il like dell’attaccante! (FOTO)

Fortissimo indizio social arrivato quest’oggi sul profilo Instagram ufficiale dei collegi di 433, noti sul social network grazie ai loro contenuti a sfondo meramente calcistico. Come riferito in un post, il noto collega Fabrizio Romano avrebbe ormai dato per fatta la trattativa che vedrebbe l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, oggi ancora al Lille, vestire la maglia del Napoli per la prossima stagione.

AGGIORNAMENTO 12:40 – Victor Osimhen cambia nuovamente idea: dopo aver tolto il like al post, in un primo momento, ha deciso di rimetterlo.

AGGIORNAMENTO 12:20 – Il like è stato lasciato per qualche minuto dal calciatore, per essere successivamente tolto dopo pochi minuti.

L’indizio social è arrivato immediato: spunta il like al post suddetto dello stesso calciatore! Che Victor Osimhen stia rimarcando la voglia, celata nelle ultime settimane, di voler vestire la casacca azzurra? Ormai, sembra tutto pronto per concludersi con una fumata bianca.

https://www.instagram.com/p/CC-ei4nJth8/

ECCO IL POST: