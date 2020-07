Parma, Grassi a DAZN: “Dura giocare ogni tre giorni. Il nostro momento non è dei migliori”

Nel pre-gara della 35esima giornata di Serie A, che vedrà il Napoli impegnato in casa del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN il centrocampista ducale Alberto Grassi, per presentare il match e rispondere alle domande dei giornalisti. Ecco le sue parole:

“Il momento non è dei migliori ma bisogna sempre affrontare tutto col sorriso. Prima ho salutato gli azzurri: di là ho un po’ di amici, volevo rivederli“.

“Fino a sabato a Collecchio in quarantena. È pesante, già giocando 3 partite alla settimana, non hai mai un giorno libero. Però, questo non deve essere un alibi“.