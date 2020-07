Parma, Faggiano a DAZN: “Meritiamo un finale di stagione diverso. Napoli grande squadra, ma con le grandi andiamo bene”

Nel pre-partita della 35esima giornata di Serie A, che vedrà il Napoli affrontare il Parma in trasferta, ha parlato ai microfoni di DAZN il ds dei crociati Daniele Faggiano, per fare un check sul rendimento della sua squadra e rispondere alle domande dei giornalisti. Ecco le sue parole:

“Sul rendimento del Parma. Siamo tutti dispiaciuti, da me alla società, dai calciatori allo staff. I tifosi e tutti noi meritiamo un finale diverso“.

“Queste ultime 4 partite quanto saranno indicative per il futuro? Tanto e per nulla. Perché siamo in una situazione particolare. Posso dire che con grandi squadre come Inter e Roma non meritavamo di perdere. Il Napoli è una grande squadra, speriamo di ribaltare questo trend con loro“.