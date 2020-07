Parma, D’Aversa: “In questa stagione avremmo meritato più di quanto ottenuto. Oggi uno dei migliori primi tempi della mia carriera”

Al termine della gara tra Parma e Napoli, valido per la 35esima giornata di Serie A e terminato sul risultato di 2-1 per i ducali, ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’allenatore dei ducali Roberto D’Aversa, per commentare la vittoria contro gli azzurri e rispondere alle ulteriori domande dei giornalisti. Queste le sue parole:

“Dopo la vittoria al San Paolo il Parma ha davvero giocato bene anche se i risultati non sono sempre arrivati. Parma non pronto per il grande salto? Le prestazioni belle le abbiamo fatte spesso, ma per fare il vero salto di qualità dovevamo vincere certe gare, come quella con l’Inter ad esempio. Dopo quelle partite, dove ci sono state tante situazioni a sfavore – a livello mentale magari – sono iniziate a sfuggirci certe situazioni. Poi ci sono gli infortuni, e complicazioni varie. Ma stasera abbiamo giocato una partita stupenda, grazie a tutti ragazzi. Uno dei migliori primi tempi della mia carriera. Questi ragazzi sono fantastici, mi auguro di continuare ad avere la fortuna di poter allenare sempre dei ragazzi come loro“.

“Cosa ha detto ai ragazzi nel discorso di fine gara? Che pur avendo ottenuto risultati beffardi, dal mio punto di vista, non ho mai avuto dubbi su nessun giocatore. Stasera ho parlato con Caprari, ad esempio, di questo. Siamo tutti qui disposti ad imparare a crescere“.

“Come mai Kulusevski e Gervinho fuori dal 1′? Una scelta dovuta ad un fatto di freschezza, non potevo chiedergli di sforzarsi ancora, sempre, per tutte le partite. Karamoh e Caprari stavano bene e li ho scheirati. Poi, io guardo i miei ragazzi tutti i giorni, e tutti i giorni li valuto per schierare la formazione migliore possibile“.