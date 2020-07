Meret: “Dobbiamo dare il massimo, sarà una gara complicata: bisogna evitare gli errori delle partite precedenti”

Alex Meret ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Parma-Napoli:

“E’ complicato ma se vogliamo arrivare pronti per il Barcellona dobbiamo dare il massimo a tutte le gare. Sarà complicata per noi e dobbiamo affrontarla al meglio per portare a casa i tre punti. Segna tanto in contropiede, ci metteranno in difficoltà sulle ripartenze. Dobbiamo essere bravi a contenerli e essere attenti, non fare gli errori delle ultime partite. L’attenzione dovrà essere massima”.