Fuori programma a Radio Marte, telefona il cognato di Osimhen: “È quasi fatta!”

Clamoroso il fuori programma di quest’oggi, arrivato durante il filo diretto con i radioascoltatori durante Si Gonfia La Rete, il programma radiofonico di Radio Marte guidato dal noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma. Sul medesimo filo diretto si è collegato telefonicamente anche Osita Okolo, cognato dell’obiettivo azzurro Victor Osimhen, vicino all’arrivo a Napoli dal Lille.

Durante la telefonata, il cognato si sarebbe lasciato sfuggire una frase in particolare, parlando della trattativa: “…almost closed“. In inglese, letteralmente, “quasi chiusa“, in riferimento proprio al parente Victor. Che Osimhen ora sia davvero a un tiro di schioppo dalla maglia azzurra?