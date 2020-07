Caprari al 45′: “Rigore importante, ho cambiato il solito angolo. Primo tempo di sacrificio, ora dobbiamo intensificare”

Al termine dei primi 45 minuti di Napoli-Parma, match fermo sull’1-0 per i ducali, ha parlato ai microfoni di DAZN il marcatore per i ducali Gianluca Caprari, per analizzare insieme ai giornalisti il primo tempo. Queste le sue parole:

“Rigore a favore. Stamattina ho provato i rigori, i pochi che ho tirato li ho calciati a sinistra. Oggi ho voluto cambiare per voler sorprendere Meret, qualora avesse guardato i miei rigori“.

“Gol fondamentale per te. L’importante non è il gol, ma aiutare la squadra. È stato un primo tempo di sacrificio. Stiamo giocando bene contro una grande squadra, ma ora dobbiamo fare attenzione nel secondo tempo visto che loro tenteranno di uscire ancor di più“.