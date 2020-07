Basksehir, il presidente annuncia: “Under sta per essere venduto al Napoli: 5 milioni dell’operazione per noi”

Goksel Gumusdag, presidente del Basaksehir, vecchio club di Cengiz Under, rivendica a TRT Sport una piccola percentuale sulla futura rivendita del giocatore turco ora in forze alla Roma, che lascia presagire l’addio del giocatore alla maglia giallorossa.

Il suo è uno dei nomi più accostati al Napoli in questo calciomercato ed ora sembrerebbe vicino l’accordo che porterebbe il turco a vestire la maglia azzurra. Le parole dell’ex presidente di Under (di seguito) lasciano presagire proprio questo:

“Cengiz sta per essere venduto al Napoli, le discussioni sono in corso. Da quell’operazione, 4-5 milioni saranno per noi”