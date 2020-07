Serie A, la classifica aggiornata: l’Atalanta batte il Bologna e vola al secondo posto

L’Atalanta conquista un’altra vittoria, questa volta ai danni del Bologna e vola sempre più in alto in classifica. Con i tre punti guadagnati questa sera la squadra di Gian Piero Gasperini va dritta al secondo posto superando momentaneamente anche l’Inter. Basta un solo gol per decidere il match, il 18mo gol stagionale di Muriel.

La Juve prima in classifica, a tre turni dal termine (quattro per i bianconeri), dista sei punti.