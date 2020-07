Roma, Under infortunato: Fonseca cambia idea e convoca Zaniolo

Colpo di scena in casa Roma, Fonseca smentisce se stesso e convoca Zaniolo. Il mister ritorna sui suoi passi dopo aver dichiarato nel pomeriggio che non avrebbe convocato l’attaccante. La decisione è stata presa all’ultimo secondo a causa dell’improvviso infortunio di Under, uno degli obiettivi di mercato del Napoli.

“Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo”.