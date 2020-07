KKN – De Laurentiis ha incontrato Ramadani, si è discusso anche delle alternative a Osimhen. I dettagli

Il Napoli sta provando a chiudere la trattativa che porterebbe Victor Osimhen, attaccante del Lille, in maglia azzurra. Tuttavia, la questione non è affatto semplice e per evitare brutte sorprese il club sta pensando anche ai possibili sostituti in caso di esito negativo. Ieri sera Aurelio De Laurentiis ha incontrato Fali Ramadani a Capri, all’ordine del giorno non soltanto la situazione inerente agli azzurri Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Kiss Kiss Napoli, si è discusso anche di due attaccanti: Sardar Azmoun dello Zenit e Luka Jovic del Real Madrid, entrambi seguiti dal procuratore macedone.