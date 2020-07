Benevento vigile sul mercato: sfumato l’obiettivo Remy si punta Gervinho

Nella giornata di ieri è arrivata la conferma: Loic Remy non vestirà la maglia giallorossa dei sanniti.

Complici diversi ostacoli, il Benevento ora vira su un profilo esperto da regalare a Filippo Inzaghi: il nome sul taccuino del direttore sportivo Pasquale Foggia è quello di Gervinho.

Classe ’87, in forze al Parma, è lui il regalo della dirigenza sannita per Inzaghi: ma spuntano due ostacoli. Il prezzo del cartellino è di 6 milioni di euro (che non convince i sanniti vista l’età dell’ivoriano) e il suo ingaggio da 1,5 milioni di euro netti più bonus.

Cifre che vanno oltre il potenziale della società sannita, che monitora anche il classe ’98 Dario Vizinger, capocannoniere del campionato sloveno.