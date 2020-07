Mertens esce per infortunio al 31′: al suo posto entra Milik e va in gol

Il Napoli sta affrontando l’Udinese al San Paolo per la gara valida per la 34^ giornata di Serie A. Gli azzurri passano momentaneamente in svantaggio al 22′, ma Milik da poco entrato in campo riesce a riacciuffare il pareggio. Il risultato al momento è stabile sull’1-1.

Al 31′ minuto di gioco, Dries Mertens è costretto ad uscire per infortunio. Il belga non riesce a proseguire il match. Al suo posto entra Milik che mette a segno la rete del pareggio dopo pochi secondi dall’entrata in campo.

Con il belga infortunato, la situazione si complica in casa Napoli e Gattuso potrebbe ritrovarsi a corto di punte. Llorente, difatti, è tornato da poco ad allenarsi e attualmente sta svolgendo differenziato in palestra.