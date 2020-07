HIGHLIGHTS NAPOLI UDINESE – Il Napoli ha affrontato l’Udinese al San Paolo per la partita valida per la 34^ giornata di Serie A. Il match si sblocca con il vantaggio degli ospiti, grazie ad una rete di De Paul. Le cose si complicano per gli azzurri, quando sono costretti a lasciar uscire Mertens a causa di un infortunio. Al suo posto entra Milik, il polacco porta in vantaggio la sua squadra a distanza di qualche secondo dall’entrata in campo. Il match si stabilisce sull’1-1 al 31′. Inizia la ripresa, con risultato invariato per quasi tutto il secondo tempo di gioco. Brividi all’84’ quando Koulibaly effettua un salvataggio e per poco non segna un’autorete, la palla va a sbattere sulla traversa per poi rimbalzare via. Gioia nel finale con gli azzurri che passano in vantaggio con uno splendido gol di Matteo Politano, il suo primo gol in maglia azzurra. Napoli-Udinese si conclude con la vittoria degli azzurri per 2-1.

Mertens esce per infortunio al 31′: al suo posto entra Milik e va in gol

Al 31′ minuto di gioco, Dries Mertens è costretto ad uscire per infortunio. Il belga non riesce a proseguire il match. Al suo posto entra Milik che mette a segno la rete del pareggio dopo pochi secondi dall’entrata in campo.

Milik ammonito al 38′: salta il Parma, emergenza in attacco per Gattuso

Al 38′ Milik viene ammonito per un brutto fallo su Fofana. Già diffidato salterà la prossima gara contro il Parma.

Con Mertens infortunato, la situazione si complica in casa Napoli e Gattuso potrebbe ritrovarsi a corto di punte. Llorente, difatti, è tornato da poco ad allenarsi e attualmente sta svolgendo differenziato in palestra.

HIGHLIGHTS NAPOLI UDINESE, IL VIDEO

Ecco il video della sintesi della gara tra Napoli e Udinese terminata 2-1 al San Paolo di Napoli.

NAPOLI-UDINESE, IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz (80′ Elmas), Lobotka (71′ Demme), Zielinski (80′ Allan); Callejon (71′ Politano), Mertens (32′ Milik), Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Lozano. Allenatore: Gattuso

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytick; Stryger Larsen, De Paul, Walace (89′ Troost-Ekong), Fofana, Zeegelaar (82′ Ter Avest); Nestorovski, Lasagna (92′ Sema). A disposizione: Nicolas, Perisan, Samir, Mazzolo, Compagnon, Ballarini, Oviszach, Lirussi, Palumbo. Allenatore: Gotti

ARBITRO: Chiffi di Padova

MARCATORI: 22 De Paul (U), 32′ Milik (N), 94′ Politano (N).

NOTE: Ammoniti: Milik, Koulibaly, Demme (N); Becao, Walace (U). Recupero: 2′ – 6′