Gattuso: “Mertens? Ha preso una ginocchiata sul gluteo, speriamo non sia nulla di grave”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Udinese, gara vinta dagli azzurri per 2 reti ad 1. L’allenatore si è soffermato anche su Mertens, costretto a lasciare il campo per infortunio nel corso del primo tempo. Al suo posto è subentrato Milik, che ha segnato poco dopo.

Le parole dei mister: “Mertens? Ha preso una ginocchiata sul gluteo e non correva con fluidità. Speriamo che non sia nulla di grave”.