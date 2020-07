DALLA SPAGNA – Barcellona, lo spogliatoio vuole Kluivert: Setien potrebbe lasciare prima della gara contro il Napoli

La situazione in casa Barcellona è estremamente delicata. Dopo la rimonta del Real Madrid in campionato con conseguente vittoria, gli animi si sono fatti sempre più tesi. L’episodio culmine è stata la sconfitta contro l’Osasuna, che ha di fatto consegnato il primato ai rivali numero uno della Liga. In quell’occasione le parole di Messi non hanno lasciato nulla al caso, il capitano blaugrana ha infatti dichiarato che “o le cose cambiano oppure questa squadra perderà anche nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli“.

Secondo il portale spagnolo Mundo Deportivo, l’indiziato numero uno sarebbe l’allenatore Quique Setien. Il mister è stato confermato dal presidente Bartomeu proprio nei giorni scorsi e la cosa non sarebbe andata giù allo spogliatoio. I calciatori avrebbero individuato nella persona di Patrick Kluivert, la guida adatta ad accompagnarli in questo finale di stagione. Secondo il quotidiano, infatti, Quique Setien potrebbe lasciare la panchina già prima della gara dell’8 agosto contro il Napoli.

La sfida contro il Napoli rappresenta una sfida estremamente importante per i blaugrana, una sconfitta potrebbe infatti decretare la loro ultima stagione come fallimentare.