Barcellona, pokerissimo contro l’Alaves ma allarme in difesa: Lenglet infortunato rischia di saltare il Napoli

In casa Barcellona si respira aria pesante, ma nonostante ciò la squadra è tornata a vincere in trasferta contro l’Alaves, dopo la rovinosa sconfitta contro l’Osasuna costatagli il primo posto in Campionato.

I blaugrana hanno portato a casa i tre punti vincendo per 5-0 sui padroni di casa. Un risultato che chiude il Campionato in positivo prima della sfida di Champions League contro il Napoli.

Tuttavia, sembra proprio che la sorte non sia a favore degli spagnoli. Nella gara odierna, infatti, la squadra ha perso Lenglet per infortunio. Il francese ha dovuto abbandonare il campo a causa di un fastidio muscolare che forse gli impedirà di essere presente nella prossima partita contro gli azzurri.

Una perdita importante per Setien, che rimane a corto di centrali difensivi, viste anche le poche garanzie date da Umtiti.