BARCELLONA NAPOLI CHAMPIONS – Secondo quanto riporta ulteriormente, sulle sue pagine odierne, il noto quotidiano Il Corriere dello Sport, il Napoli è in allerta per quanto riguarda il prossimo match di Champions League. Gli azzurri infatti dovranno andare a Barcellona per giocarsi il match di ritorno degli ottavi contro i blaugrana ma – è noto da un po’ – in Catalogna sembra stia peggiorando nuovamente la situazione relativa al Coronavirus, e la priorità ora è soprattutto sventare una ripresa dello stesso.

Detto ciò, però, il Napoli si è già attivato per capire il da farsi, e per chiarire una volta per tutte il luogo – ancora incerto a questo punto – in cui verrà giocato il match, siccome la gara al Camp Nou è ovviamente a rischio. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione:

BARCELLONA NAPOLI, DOVE SI GIOCHERÀ LA GARA?

“Primo passaggio, uno scambio di idee con il Console italiano a Barcellona, Alessandra Di Pippo, per entrare tra le pieghe di una vicenda che resta inquietante. Poi, contatti anche con l’Uefa, per tentare (assieme) di immaginare gli sviluppi, nel caso peggiori la situazione in Catalogna“.

Tra l’altro, anche per conto dell’Uefa lo stesso suo vice-presidente Michele Uva, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, aveva risposto alle perplessità sulla vicenda.

“Ma il Napoli si è portato (inevitabilmente) avanti ed ha prenotato l’albergo e il volo charter, con il quale andare e rientrare da Barcellona; però è necessario continuare a vigiliare, monitorare a distanza i dati e le informazioni che vengono raccolte; e poi, comunque, inventarsi – eventualmente – un piano alternativo, che però non può essere allestito, non ora“.