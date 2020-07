A Sky si parla del Napoli solo dopo Genoa-Lecce: niente interviste in studio per Gattuso

Dopo la vittoria contro l’Udinese rimediata al San Paolo, a differenza di quanto accade normalmente, il Napoli ha ottenuto uno spazio alquanto limitato nel post-partita Sky. Il tecnico non è stato intervistato in studio ed è stato dato ampio spazio al pre-partita di Genoa-Lecce. Solo in seguito, l’emittente ha mandato in onda la conferenza dell’allenatore azzurro.

Nonostante ciò, quella su Gattuso potrebbe non essere stata una decisione dettata da Sky, ma bensì dall’importanza di una partita quale Genoa-Lecce, in cui entrambe le squadre si giocano la salvezza.