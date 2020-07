Il Napoli è in continua apprensione per quanto sta accadendo in Catalogna, lì dove si stanno diffondendo nuovi focolai di Coronavirus, causando un repentino aumento di nuovi positivi.

Come riferito dalla redazione di Sky Sport, in vista del ritorno degli ottavi di Champions League tra Napoli e Barcellona al Camp Nou, la società azzurra ha avviato dei contatti diretti con il consolato italiano presente in terra spagnola per avere rassicurazioni e aggiornamenti sulla situazione.