Napoli-Udinese, sarà Daniele Chiffi l’arbitro della sfida. La sestina completa

È arrivata la designazione arbitrale per il match di domani sera alle 19:30, valido per la 34esima giornata di questa Serie A, tra Napoli e Udinese, che gli azzurri giocheranno in casa al San Paolo.

Di seguito il comunicato:

Sarà l’arbitro Chiffi di Padova a dirigere Napoli-Udinese.

Assistenti: Fiorito–Di Iorio. IV Uomo: Volpi. VAR: Di Paolo–Costanzo

Chiffi ha cinque precedenti con gli azzurri in Serie A:

Sampdoria-Napoli 2-5 del 11 maggio 2014

Napoli-Chievo 0-0 del 25 novembre 2018

Parma-Napoli 0-4 del 24 febbraio 2019

Napoli-Cagliari 2-1 del 5 maggio 2019

Sassuolo-Napoli 1-2 del 22 dicembre del 2019