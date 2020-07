La recente situazione in Catalogna riguardante una ripresa del Coronavirus è in peggioramento. I peggioramenti della gestione, almeno al momento, sembrano portare alla possibilità di un nuovo ma breve lockdown, o comunque a misure restrittive per combattere il virus che dureranno almeno per 15 giorni.

Questa notizia interessa anche il Napoli, ovviamente, siccome gli azzurri dovranno volare proprio verso la Catalogna, destinazione Barcellona, fra circa 3 settimane, per giocarsi l’ottavo di finale di questa Champions League proprio contro la formazione blaugrana. Si attendono disposizioni anche dall’Uefa, nel frattempo Il Corriere dello Sport scrive così sulle sue pagine:

“La priorità, com’è giusto che sia, rimane però la sicurezza e i numeri tornano a farsi allarmanti nel capoluogo catalano. Ben 1.111, nella giornata di ieri, i nuovi positivi notificati dalla Comunità Autonoma: 346 di questi nuovi casi di Covid-19 si riferiscono proprio a Barcellona“.

“Di fatto, si torna alla Fase 2 della desescalada, la graduale riduzione delle restrizioni che erano state fissate la scorsa primavera, nel corso dello stato d’allerta nazionale. Vediamo che diranno a Madrid, ma a sentire Maritxell Budò, bisogna agire in fretta: «In caso contrario si potrebbe tornare alla situazione dello scorso marzo. Vogliamo evitare un ritorno al confinamento dei cittadini“.