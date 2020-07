Ziliani contro Ronaldo: “Sarri crede tanto nel gioco e poi tiene in campo Ronaldo non al meglio. È così che si fa l’allenatore?”

Paolo Ziliani risponde ad un tweet di Maurizio Pistocchi in cui quest’ultimo celebra il gioco del Sassuolo di Roberto De Zerbi, dopo il 3-3 di ieri sera fra neroverdi e bianconeri.

“Contro Inter e Juventus, il gioco del Sassuolo ha esaltato i singoli in una idea di calcio collettivo. E, contro la Juve, messo alle corde una squadra di Campioni che ancora non credono nell’importanza del gioco. Come parecchi tifosi e quasi tutti i giornalisti“.

Queste le parole di Maurizio Pistocchi su Twitter, al quale ha replicato Paolo Ziliani scagliandosi contro il collega, Sarri e Cristiano Ronaldo in questi termini:

“E come Sarri, che crede così tanto al gioco da accettare che un giocatore (CR7) sia intoccabile, tenendolo in campo anche quando è visibilmente dannoso, con una ricaduta di credibilità drammatica nello spogliatoio. È così che si fa l’allenatore? Lo pensi davvero Maurizio?“.