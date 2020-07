Sconcerti: “Juve? Non c’è stato feeling tra tecnico e società, Sarri ha costruito una squadra confusa”

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio ed ha commentato il periodo ‘particolare’ che sta attraversando la Juventus di mister Sarri. Ecco le parole:

“Non c’è stato feeling tra tecnico e società. Sarri ha costruito una squadra confusa, con grandi solisti e non un gruppo. Credo che lui pensi che non ci sia la volontà: il gioco di Sarri credo sia stato rifiutato, non per cattiveria ma per caratteristiche. Non so come andrà per la Champions, non credo sia però un esperimento fallito. E’ stato un esperimento non riuscito. I risultati li vedremo alla fine, la qualità c’è stata solo a tratti”.