L’operazione Osimhen Napoli sembra esser in chiusura: si vocifera che stesso oggi potrebbero esserci le visite mediche a Roma.

L’edizione odierna de La Repubblica scrive che il ds Cristiano Giuntoli ha raggiunto la squadra nel ritiro di Bologna per parlare con Gattuso: al tecnico ha rivelato di avere in tasca l’accordo con il Lille. “55 milioni per l’acquisto del cartellino dell’attaccante nigeriano che ha partecipato di persona al summit in Sardegna e si è detto a sua volta entusiasta del trasferimento in maglia azzurra” sono le parole del quotidiano. Per il giocatore è pronto un contratto fino al 2025 da cinque milioni a stagione più bonus. L’avallo definitivo al contratto deve darlo il nuovo agente di Victor che nel corso della trattativa ha preso le distanze dai procuratori a cui si si era affidato in precedenza.