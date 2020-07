Corriere del Mezzogiorno – Nella ripresa il peggior Napoli degli ultimi mesi, al Dall’Ara concentrazione e tensione venuti meno

Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna bacchetta il Napoli di Gennaro Gattuso, artefice di un buon primo tempo di gestione del risultato nella sfida contro il Bologna e di una seconda parte di gara sottotono.

Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il turn over ampio che Rino Gattuso sceglie per la sfida contro il Bologna ha effetti sorprendenti: otto i cambi rispetto alla gara con il Milan, in panchina restano i cosiddetti big ai quali l’allenatore dà minuti soltanto nel secondo tempo”.

“Ebbene, la squadra gira molto meglio nel primo tempo (non soltanto per il vantaggio al settimo minuto di Manolas) e si rende protagonista nella seconda parte di una delle peggiori gare degli ultimi mesi. Alternative promosse e titolari bocciati?“

“La verità può essere nel mezzo: il Napoli per rendere al massimo (titolari o riserve che siano) ha necessità di tenere altissima la concentrazione e la tensione e al Dall’Ara questo stato mentale è venuto meno”.