Corbo su Milik: “Non lo farei giocare: se Arek non vuole rinnovare, fossi nel club, non lo costringerei”

Antonio Corbo ai microfoni di Radio Marte ha detto la sua sulla situazione futuro di Milik.

“Se non vuole rinnovare, fossi nel club, non lo costringerei. Allo stesso tempo non lo farei giocare: non è possibile mettere in campo un giocatore che forse potrebbe andare in un’altra squadra e che in campo non rende. Questa cosa non va bene. Stimo molto come allenatore e come persona il tecnico Gattuso ma il giocatore è sempre pronto a cogliere la palla al balzo. Mi permetto di consigliargli di non dire più certe cose”.