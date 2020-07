Gli ex agenti minacciano Osimhen: “Con noi ha un contratto blindato: gli creeremo problemi seri!”

L’edizione odierna di Tuttosport riferisce che Victor Osimhen ha ormai smesso di parlare con i vecchi componenti del suo entourage: i suoi tre ex agenti. Di seguito i la risposta degli agenti, evidenziata dalla nostra redazione:

“Con noi ha un contratto blindato, potremmo creargli seri problemi!” ha attaccato l’entourage. Nel frattempo Giuntoli ha raggiunto la squadra in ritiro a Bologna per la sfida di stasera. Il direttore sportivo è in attesa di concludere la tanto desiderata trattativa con il Lille per l’attaccante nigeriano.

Anche la Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla vicenda, aggiungendo ulteriori dettagli:

“La vicenda sta assumendo i tratti di un giallo: Osimhen ha allontanato in tutta fretta i consulenti della Starfactory Football Management. Proprio ieri però, Czajka, Frenay e Matic hanno avviato una pratica legale nei confronti del calciatore. Vogliono che gli venga riconosciuta l’intermediazione. Il Napoli chiaramente è completamente estraneo a tutta la vicenda”.