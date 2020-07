Insigne, l’agente: “Presto parlare di rinnovo, Lorenzo ora è in ottima forma. Champions? Ci crediamo”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 durante SuperSport21. Le sue parole:

“Ammutinamento? Si è parlato di Insigne come l’artefice di tutto ma non è così. I calciatori sono tranquilli, c’è un clima sereno. Se ora lui ha una leadership diversa rispetto a qualche mese fa può essere che qualcuno gli abbia davvero consegnato la leadership.

Rinnovo? E’ prematuro, non penso sia necessario farlo nell’immediato. Credo sia giusto finire la stagione nel migliore dei modi e poi pensare al futuro. Lui non soffre le critiche, ne ha ricevute tante e gratuite. Ora è in uno straordinario momento di forma fisica e mentale: posso garantirvi che è legatissimo al popolo campano ed ai tifosi del Napoli. Non voleva che si sapessero le iniziative benefiche fatte, mi fa piacere che se ne parli in maniera positiva.

Il calcio è strano e gira veloce. Dire che Insigne resterà a vita a Napoli è difficile ma lui sta benissimo. E’ diventato un leader in campo e nello spogliatoio: è orientato a finire alla grande la stagione, pensa solo a questo.

Ci crediamo nella qualificazione di CHampions, in primis devono crederci i giocatori. La forza mentale per affrontare il Barcellona può darla solo Gattuso, l’importante è che le maglie siano sudate”.