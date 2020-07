Gattuso: “Il Bologna ha fatto meglio, i miei non sono stati attenti: non abbiamo giocato da squadra”

Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Bologna-Napoli:

“Il Bologna ha fatto meglio di noi, ci ha messo in difficoltà. Il Napoli ha giocato al di sotto, non va bene. Non mi interessa quando sento dire che non abbiamo stimoli. Dobbiamo arrivare pronti, bisogna solo fare bene. Ho visto la squadra non attenta. Non abbiamo giocato da squadra, il pareggio ci è andato bene.

Nel secondo tempo non mi è piaciuta la squadra. Ho avuto l’impressione in panchina che il Bologna potesse creare sempre pericoli. Oggi la squadra non ha fatto bene. Complimenti a loro. Il Bologna non molla mai, noi lo sapevamo e sapevamo che oggi non era una passeggiata.

Milik? Credo sia un problema di squadra, Milik ha fatto ciò che doveva fare. Tutti hanno fatto fatica. Non siamo stati bravi abbastanza. Lozano ha caratteristiche diverse da Insigne, ha grande velocità. Ha fatto quello che doveva fare. Nel primo tempo non siamo stati brillanti ma abbiamo fatto ciò che potevamo, nel secondo non siamo scesi veramente in campo”.