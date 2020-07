Samuel Umtiti, difensore del Barcellona, è pronto a fare le valigie: la comunica Sport, quotidiano spagnolo tra i più in voga nella penisola iberica.

Il Barcellona, complice una difesa arcigna trovata con l’intesa fra Piqué e Lenglet, con il giovane Araujo in rampa di lancio, è pronto a dare il ben servito al difensore francese.

Umtiti non dà garanzie fisiche e non viene definito un difensore di livello in vista della prossima stagione (profilo che invece cerca sul mercato la società blaugrana).

Il quotidiano spagnolo imputa Napoli, Lazio, Roma e Torino come possibili candidate per lui. L’ingaggio del difensore però, pesa e non poco.