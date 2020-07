Victor Osimhen risulta esser sempre più vicino al Napoli. “Osimhen-Napoli: è la settimana decisiva. Dal suo entourage filtra ottimismo: entro giovedì potrebbe arrivare la fumata bianca” scriveva ieri la radio ufficiale Kiss Kiss Napoli. Anche l’edizione odierna de La Repubblica parla proprio della trattativa in corso.

Tutto dipenderà dalla missione a Montecarlo del ds Cristiano Giuntoli che sta cercando di sbrogliare ‘l’intricata matassa’ della trattativa per Osimhen, si legge sul quotidiano. Ieri il giocatore ha ironizzato sui social: “Ultimatum di dieci giorni?” accompagnato da un emoticon che ride. La Repubblica scrive in merito: “Ha sdrammatizzato la situazione di stallo sui social. In effetti la questione si risolverà sicuramente in tempi più brevi, in un modo o nell’altro“. Il giocatore ha aggiunto al suo già molto numeroso entourage un altro agente.

De Laurentiis, si legge, vuole chiudere la trattativa in fretta per evitare che altri club possano inserirsi e farla diventare un’asta milionaria, da cui il club si sfilerebbe.